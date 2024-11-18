الشؤون العقارية في بعبدا تعلن يومي الاربعاء والخميس مواعيد لتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة

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تعلن المديرية العامة للشؤون العقارية أن أمانة السجل العقاري في بعبدا ستقوم نهاري الاربعاء والخميس الواقعين في 20 و 21 تشرين الثاني ٢٠٢٤بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين ، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) . وسوف تستقبل نهار الخميس الواقع في 21 تشرين الثاني ٢٠٢٤ معاملات جديدة لجميع العمليات .



– أمانة السجل العقاري في الشوف ستقوم نهاري الاربعاء والخميس الواقعين في 20 و 21 تشرين الثاني ٢٠٢٤بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) . وسوف تستقبل نهار الخميس الواقع في 21 تشرين الثاني ٢٠٢٤ معاملات جديدة لجميع العمليات .

– امانة السجل العقاري في عاليه ستقوم نهارالثلاثاء الواقع في 19 تشرين الثاني ٢٠٢٤بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين وذلك في المكتب العقاري في سرايا عاليه، وستقوم نهار الخميس في 21 تشرين الثاني ٢٠٢٤ بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية .

كما ستقوم نهار الخميس في 21 تشرين الثاني ٢٠٢٤ بإستقبال عقود فك التامين في المكتب العقاري الكائن في سرايا عاليه.



– امانة السجل العقاري في المتن ستقوم نهار الخميس الواقع في 21 تشرين الثاني ٢٠٢٤ بتسليم اوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة إلى اصحاب العلاقة او وكلائهم القانونيين ،واستلام طلبات البدل عن ضائع ( للمعترضين الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة ايام الاسبوع ) وإظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .

– أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع 19 تشرين الثاني ٢٠٢٤ معاملات جديدة لجميع العمليات وستقوم نهار الاربعاء الواقع في 20 تشرين الثاني ٢٠٢٤ بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .

وتطلب المديرية من المواطنين متابعة ما سينشر من اعلانات لمتابعة اي تعديل قد يطرأ نتيجة الظروف الراهنة.

– وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.



– كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:

– محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)

– محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية – جبيل)

– ملاحظة : مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل

وتطلب المديرية من المواطنين متابعة ما سينشر من اعلانات لمتابعة اي تعديل قد يطرأ نتيجة الظروف الراهنة.