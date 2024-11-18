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"الدعم النفسي للأطفال "... هذا ما طلبه بوحبيب!

18
NOVEMBER
2024
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين د.عبدالله بو حبيب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة – يونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته، وشكّل اللقاء فرصة للتداول في نشاطات اليونيسيف وبرامجها في لبنان للاستجابة لأزمة النزوح الكبيرة، ودعم الأطفال الأكثر ضعفا المتأثرين بالعدوان الاسرائيلي. وشكر الوزير بو حبيب اليونيسيف على الدور الذي تقوم به في لبنان، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد حالياً. من جهته، شدد السيد بيجبيدر على أهمية الحفاظ على القطاع التعليمي الذي لطالما اعتُبِر عنصر قوة للبنان، وأشاد ايضا”بما قامت به وزارة التربية من فتح أبواب المدارس الرسمية، وتأمين الدعم النفسي للأطفال لتمكينهم من تخطي آثار الحرب عليهم.

كما استقبل وزير الخارجية والمغتربين سفيرة السويد الجديدة لدى لبنان جيسيكا سفاردستروم في زيارة تعارفية لمناسبة المباشرة بمهامها وتمنى لها النجاح، مبدياً استعداد السلطات اللبنانية لتوفير كل التسهيلات الممكنة لتعزيز روابط التقارب والتعاون بين البلدين.

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