ميقاتي يكشف حقيقة "الشرط الذي يتعلق بحرية التحركات العسكرية لإسرائيل"..

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قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"إن الموفد الاميركي اموس هوكستين سيزور لبنان قريبا والملفات الضبابية تحل وجها لوجه".

واشار الى "أن رد لبنان على الورقة الأميركية كان إيجابيا ولكن بعض النقاط تحتاج إلى نقاش، ونأمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان في أقرب وقت".

وقال لـ"التلفزيون العربي": العنوان الأساسي بالنسبة لنا في المسودة الأميركية هو تطبيق القرار 1701، ولبنان ملتزم تنفيذه وهدفنا أن يطبق في جنوب الليطاني كما نص عليه القرار،ولا بد من تحقيق الاستقرار ووقف الدمار وسفك الدماء في جنوب لبنان".

أضاف: "الرئيس نبيه بري يقود المباحثات مع الوسيط الأميركي وأنا على اتصال دائم معه، ولم أسمع عن شرط يتعلق بحرية التحركات العسكرية لإسرائيل في لبنان وهي مجرد تكهنات".

وقال:"ما يهمني هو تعزيز وجود الجيش في الجنوب اللبناني والا يكون هناك سلاح غير سلاح الشرعية". وشدد على" أنه لا بد من انسحاب العدو الاسرائيلي من أي خطوة قام بها داخل الأراضي اللبنانية".