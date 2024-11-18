في الأسبوع العالمي للتوعية ضدّ الاحتيال، حملة مشتركة بين OMT وقوى الأمن الداخلي

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بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية ضدّ الاحتيال الممتدّ من 17 إلى 23 تشرين الثاني 2024، وتأكيدًا على الالتزام الكامل بتحصين مجتمعنا وحمايته من أساليب الاحتيال المالي، أطلقت شركة OMT، بالتعاون مع المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، وللسنة الثانية على التوالي، حملة توعية ضدّ الاحتيال المالي تحت شعار "لا تقع ضحية الاحتيال: احمِ نفسك".

تهدف هذه الحملة إلى تسليط الضوء ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين حول كيفية تجنّب الوقوع ضحيّة عمليات احتيالية مالية.

كما تذكّر الحملة بضرورة الإبلاغ عند التعرّض لأي عملية احتيال عبر خدمة "بلّغ" على موقع قوى الأمن الداخلي الإلكتروني "www.isf.gov.lb".