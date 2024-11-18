«المسافة صفر» على otv

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بدأت قناة Otv مساء الجمعة الماضية (20:30) عرض البرنامج السياسي «المسافة صفر» الذي تقدمه صفاء درويش (الصورة). وحلّ الصحافي والمحلل السياسي رفيق نصر الله ضيفاً على الحلقة الأولى من العمل التلفزيوني. يعدّ «المسافة صفر»، نسخة متجددةً من برنامج «ريد زون» الذي سبق أن قدمته درويش قبل أشهر على القناة اللبنانية. ويلقي العمل الضوء على مجريات الحرب التي يشنها العدو الإسرائيلي على لبنان منذ أكثر من شهر، ويتوقف عند التطورات السياسية والميدانية. يفنّد «المسافة صفر» الأحداث بمجهر يوضح التفاصيل في إستراتيجيات للحرب التي يشنها العدو على لبنان.