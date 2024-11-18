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انتهاء عمليات الإطفاء في الموقع المستهدف في شارع مار الياس وانتشال ٤ شهداء وإنقاذ ٢٢ جريحاً

18
NOVEMBER
2024
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أسفرت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد المباني في شارع مار الياس - بيروت قرابة الساعة الثامنة من مساء امس عن اندلاع النيران داخل مبنى الديار - بلوك B حيث احترق قسم كبير منه وامتدت النار الى بلوك A حيث توجد محلات تجارية لبيع العطور وهي من المواد السريعة الاشتعال، ومكتبة، وشقتين، ومستودعات. كما طالت النيران خزانات مازوت ما أدى إلى انفجارها واشتعالها.

عناصر الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، هرعوا الى موقع الحريق في محاولة للسيطرة على النيران بأقصى سرعة ممكنة.

وقد شدد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار على ضرورة تكثيف الجهود للحؤول دون امتداد النيران الى الأبنية السكنية المجاورة. فنفذت العمليات بالسرعة المطلوبة بمتابعة حثيثة من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.

وفي هذه الاثناء يعمل العناصر على تنفيذ المراحل النهائية من عمليات التبريد. توازيا تم انتشال ٤ شهداء وإنقاذ ٢٢ جريحاً نقلوا بواسطة جهات أخرى الى المستشفيات.

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