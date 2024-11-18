المقاومة: استهدفنا بسرب من المسيرت الانقضاضية تجمعا لجيش العدو شرق الخيام وفي مستوطنة كريات شمونة

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صدر عن "المقاومة الاسلامية "البيان الاتي:
"دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، شنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:00 من مساء اليوم الأحد 17-11-2024، *هجومًا جوّيًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقيّ بلدة الخيام، للمرّة الثانية، وأصابت أهدافها بدقة*.
كما صدر بيان اخر جاء فيه:
"دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:30 من ليل الأحد - الإثنين 18-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، بصليةٍ صاروخية".