المقاومة: استهدفنا بسرب من المسيرت الانقضاضية تجمعا لجيش العدو شرق الخيام وفي مستوطنة كريات شمونة

A + A -

صدر عن "المقاومة الاسلامية "البيان الاتي:

"دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، شنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:00 من مساء اليوم الأحد 17-11-2024، *هجومًا جوّيًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقيّ بلدة الخيام، للمرّة الثانية، وأصابت أهدافها بدقة*.

كما صدر بيان اخر جاء فيه:

"دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:30 من ليل الأحد - الإثنين 18-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، بصليةٍ صاروخية".