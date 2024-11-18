أسرار الصحف ليوم الأثنين 18 تشرين الثاني 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يقول جنرال عربي سابق شارك في عدد من الحروب إن استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان فقد قدرته على تحقيق الأهداف ولم يعُد ثمة فائدة أو قيمة عسكرية لاستمرارها. وقرار الاستمرار سياسيّ بسبب العجز عن إعلان وقفها دون تحقيق مكاسب وملء المشهد بالتدمير والقتل والاغتيالات التي لا تتصل بوضع جبهات الحرب محاولة لتعويض الفشل العسكريّ بمشهد ناري مقابل ما تحققه قوى المقاومة من إنجازات في الميدان وفي التبادل الناري الفعّال، ولذلك فإن المسعى الأميركي لإنهاء الحرب لم يعُد لجني المكاسب لكيان الاحتلال بل لمنع تحوّل استمرار الحرب إلى سبب لزيادة الخسائر.

كواليس

قال مصدر دبلوماسي إن أي صفقة يسعى إليها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن تتضمّن تفاهماً على قبول شروط روسية في أوكرانيا وسورية، حيث يتركّز مفهوم الأمن القومي الروسي بنظر بوتين، وحيث وظيفة التدخل الأميركي استفزاز روسيا. واعتبر المصدر أن قبول الجمع بين الملفين يعني قبول الانسحاب الأميركي من سورية وإدارة روسيا للحل السياسي فيها. وهذا يفتح الباب للوساطة الروسيّة بين أميركا وإيران.

اللواء: أسرار

لغز

بدأت سفارة دولة غير عربية توزيع مساعدة مالية شهرية قدرها ٣٠٠ دولار أميركي لكل عائلة نازحة، على إختلاف طوائفها ومناطقها، وسواء كانت العائلة مقيمة في مراكز إيواء أم خارجها في المنازل المستأجرة!

همس

تعمّد مسؤول لبناني أن يكون إجتماعه مع زائر أجنبي جافاً، ويتجاوز اللياقات الديبلوماسية، تعبيراً عن ضيقه من تدخلات جماعته في قضايا لبنانية حساسة أثارت لغطاً واسعاً في بيروت!

الجمهورية: أسرار

تقييم لمقترح بالغ الحساسية

دولة إقليمية تمّ الوقوف على تقييمها لمقترح بالغ الحساسية، فأتى جوابها، نعم ولكن...



لا يجوز التشبيه

إعتبر ديبلوماسي عربي أنّه لا يجوز تشبيه مساعي وقف إطلاق النار الحالية بما جرى في غزة، لأنّ هناك متغيّراً كبيراً هو وصول الرئيس ترامب إلى سدّة الرئاسة.



نصيحة للمعنيّين في لبنان

نصح مسؤول عربي كبير المعنيّين في لبنان بعدم تفويت فرصة جديدة، لأنّ الأثمان قد تكون مرتفعة جداً في حال عدم التقاطها.