عناوين الصحف ليوم الأثنين 18 تشرين الثاني 2024

A + A -

الأخبار: نتنياهو بوجه أزمة التجنيد: الحرب «اللانهائية» تتعقّد

هل تحتاج إسرائيل إلى اتفاق لوقف الحرب؟

بري تسلّم ملاحظات حزب الله ويرسل ردّ لبنان اليوم: هوكشتين يعدّ أوراقه وحذر من مناورات إسرائيلية





النهار: اغتيال محمد عفيف في نقلة تصعيديّة شرسة... بري يطلب من هوكشتاين تعديلات على الاقتراح

مصادر فرنسية رفيعة قالت إن الورقة الأميركية ليست بعيدة عن الطرح الفرنسي لوقف النار الذي تم تقديمه قبل شنّ إسرائيل الحرب الواسعة على لبنان.



البناء: لبنان سلّم جوابه وحزب الله وضع ملاحظاته وهوكشتاين إلى بيروت ثم تل أبيب / الخيام وشمع وبنت جبيل قلاع ترهق جيش الاحتلال وتحرق دباباته وتقتل جنوده / المقاومة تقدم عفيف الإعلام وأسد مؤتمراتها الصحافية شهيداً على طريق نصرالله /



الجمهورية: إسرائيل تسابق هوكشتاين بالنار

إستهداف إسرائيلي مباشر للجيش



اللواء: «مفاوضات الاغتيالات» تهدّد مهمة هوكشتاين.. وبرّي تسلم ردّ الحزب

استهداف محمد عفيف في رأس النبع وقائد ميداني في مار الياس.. وضراوة في المعارك البريّة

الديار: «إسرائيل» تفاوض بالنار... تصعيد كبير يُواكب مُشاورات وقف الحرب

أسبوع مفصلي... هدنة خلال أيّام أو قتال عنيف حتى مُنتصف كانون الثاني



l'orient le jour: Mar Élias et Ras el-Nabeh : Israël mène deux assassinats au cœur de Beyrouth

Une attaque contre une position de l’armée libanaise à Mari, dans le Liban-Sud, a tué au moins deux soldats.

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: بعد محمد عفيف... إسرائيل تغتال قيادياً عسكرياً بـ«حزب الله» في قلب بيروت

الأنباء الكويتية: غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية وبيروت توقع قتلى وجرحى بينهم المسؤول الإعلامي بحزب الله محمد عفيف.. واستنكار كنسي لانتهاك حرمات منازل في مرجعيون

تفاؤل حذر لميقاتي بوقف النار.. و«انتقاد متبادل» لطريقة استقبال لاريجاني



الوطن السورية: بحث ونصير زاده قضايا تتعلق بالدفاع والأمن في المنطقة وتعزيز التعاون بين البلدين … الرئيس الأسد: الإرهاب يهدد شعوب العالم والقضاء عليه مسؤولية إقليمية ودولية