قيادة الجيش تنعي شهيدي الوطن!

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تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري والعريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين، اللذين استشهدا بتاريخ ١٧/ ١١/ ٢٠٢٤ جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة الماري، وفي ما يلي نبذة عن حياتهما: • المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري - من مواليد ١/ ٧/ ١٩٨٧ بطرماز – المنية الضنية الشمال. - تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من ٢/ ٥/ ٢٠٠٨. - حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات. - الوضع العائلي: مـتأهل /٢/. ( تحدد مراسم التشييع لاحقًا) • العريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين - من مواليد ١٥/ ١١/ ١٩٧٧ مشمش – عكار. - تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من ٢٦/ ١٢/ ٢٠٠٩. - حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات. - الوضع العائلي: متأهل/٣/. ( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)