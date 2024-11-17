المكتب التربوي في التيار الوطني الحر نعى المناضل خليل السيقلي

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نعى المكتب التربوي في التيار الوطني الحر الاستاذ المناضل خليل السيقلي، وجاء في بيان له: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى أسرة التعليم في لبنان، وبخاصة أسرة التيار الوطني الحر، وفاة المربي الفاضل

الأستاذ خليل مخايل السيقلي.

وأضاف بيان المكتب التربويفي التيار: رحل عنا مناضل تربوي قضى عمره في خدمة العلم والمعرفة، فكان مؤسساً للمكتب التربوي، وأمين سر هيئة المعلمين ومنسّقها في التيار الوطني الحر. كما تبوأ العديد من المناصب التربوية الهامة، منها عضوية الهيئة الاستشارية للتربية في التيار الوطني الحر، ومستشار وزير التربية والتعليم العالي.

وتابع البيان: كان الأستاذ خليل مخايل السيقلي صوت المعلم، فبادر إلى تأليف "نشيد المعلم" الذي عبر عن آمال المعلمين وتطلعاتهم. كما كان مثقفاً مرموقاً ألف وصحح العديد من الكتب الأدبية والمعاجم، ودرّس اللغة العربية في ثانوية غزير الرسمية لأكثر من ثلاثين عاماً.

سنفتقده بشدة، وسنظل نستذكر إنجازاته وجهوده التي قدمها للنهوض بالعملية التربوية في لبنان.

تقبل الله الفقيد بواسع رحمته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تُقام صلاة الجنازة لراحة نفسه يوم الثلاثاء الواقع في 19 تشرين الثاني 2024 الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة مار يعقوب - جبيل.

تقبل التعازي في صالون الكنيسة:

* يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً.

* يوم الأربعاء 20 تشرين الثاني من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً.