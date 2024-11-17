من المستهدف في العدوان على شارع مار إلياس؟

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استهدفت غارة معادية إسرائيلية مساء اليوم الأحد، شارع مار الياس فيبيروت، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة في المنطقة. وقد أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الهجوم على بيروت "محاولة لاغتيال أحد قيادات حزب الله". كما كشفت هيئة البث التابعة للعدو الاسرائيلي أن المستهدف في الغارة الأخيرة على وسط بيروت "قيادي في حزب الله".



وفي التفاصيل، فإنّ الغارة شنت عبر أربعة صواريخ، ووفق المعلومات الأولية فقد تمّ استهداف "محلات ماضي لبيع البطاريات والالكترونيات"، بالاضافة الى سيارة في شارع مار الياس، بحسب ما نقلت قناة "الميادين".



وقد أعلنت وزارة الصحة عن إستشهاد شخص وإصابة 9 آخرين بجروحٍ بينهم إثنين في حالة الخطر جراء العدوان.

