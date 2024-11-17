حايك شارك في حفل توزيع جائزة الأعمال العرقية في إطار زيارته الأسترالية

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شارك نائب رئيس التيار الوطني الحرّ الدكتور ناجي حايك مع الوزير السابق د.بيار رفول في حفل توزيع "جوائز الاعمال العرقية"The Ethnic business awards في سيدني بدعوة من مؤسسها السيد جوزف عساف حيث تكرّم المؤسسة رجال أعمال من أصول عرقية مختلفة هاجروا إلى استراليا ونجحوا في مجالات عدّة، ومن اللافت هذه السنة انه حظي لبنانيان على جوائز المرتبة الأولى، فكان لدوري قرداحي وشركته DKM جائزة عن فئة الأعمال الصغيرة والدكتور ايلي شامي وشركته Vitex جائزة عن فئة الأعمال المتوسطة والكبيرة. والتقى حايك في الحفل بساسة استراليين نذكر منهم وزير الهجرة طوني بورك والحاكمة العامة لولاية نيو ساوث ويلز مارغريت بيزلي ورئيس وزراء استراليا السابق سكوت موريسون.