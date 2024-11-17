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قنصل لبنان في سيدني أولم على شرف حايك وتشديد على التكاتف اللبناني

17
NOVEMBER
2024
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أولم قنصل لبنان العام في سيدني شربل معكرون على شرف نائب رئيس التيار الوطني الحر للعلاقات مع الاحزاب الخارجية الدكتور ناجي حايك خلال زيارته استراليا، بحضور النائب جهاد ديب و د.بيار رفول ومنسق هيئة سيدني شربل ديب وعضو المجلس الوطني طوني طوق وفعاليات ورجال اعمال واعلاميين والصحافي انور حرب.

ورحب معكرون بالحضور واشاد بالدور الذي لعبه حايك في دعم قنصلية لبنان العامة في سيدني خلال الازمة في لبنان وسلط الضوء على الدور الفعال للسياسيين الاستراليين من اصل لبناني وخاصةً النائب جهاد ديب واثنى على تكاتفهم من اجل الجالية اللبنانية متحدين من جميع الطوائف.
وبدوره القى النائب ديب كلمة شدد فيها على مساهمة المجتمع اللبناني مسلمين ومسيحيين يداً بيد في بناء استراليا.
وكانت للصحافي الاستاذ انور حرب كلمة لافتة رحب فيها بالدكتور حايك مشدداً على اهمية دوره في جمع شمل جميع الاطراف وانفتاحه على ايجاد الحلول والمساهمة في انقاذ وطننا لبنان

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