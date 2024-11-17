"الثنائي": لبنان يرد على المقترح الأميركي...

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الأنباء الكويتية: تستمر الجهود في سبيل وضع اتفاق وقف إطلاق النار على سكة الحل، على رغم كل الطروحات المطلوبة إسرائيليا والمرفوضة لبنانيا وما يرافقها من مواقف وتصريحات.

وقال مصدر مقرب من «الثنائي الشيعي» لـ «الأنباء»: «يبدو ان انضاج الحل يحتاج إلى مزيد من النقاش وتدوير الزوايا، والمؤهل للقيام بهذه المهمة هو الموفد الأميركي أموس هوكشتايـن الذي ينتظر الرد اللبناني على ورقــة المقترح الأميركية التي سلمتها السفيرة ليزا جونسون إلى الرئيس بري يوم الخميس الماضي. ويتوقع ان يكون هذا الرد اليوم او غدا الاثنين، بعد الأيام الثلاثة التي طلبها لبنان لدراسة بنود الورقة مع حزب الله».