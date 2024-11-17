اجتماع قريب لسفراء اللجنة الخماسية وإمكانية إضافة بند جديد (الانباء الكويتية)

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أكد مصدر ديبلوماسي عربي أن سفراء لجنة الدول الخماسية في لبنان سيعقدون اجتماعا تشاوريا فيما بينهم في الأيام القليلة المقبلة، من دون تحديد المكان والزمان لاعتبارات أمنية.



وعُلم، بحسب "الانباء" الكويتية، أن اللقاء سيتناول إعادة تنشيط الاتصالات وتبادل الأفكار والمشاورات التي توصلوا إليها للمساعدة في انتخاب رئيس جامع للجمهورية بمشاركة كل المكونات السياسية انطلاقا من وثيقة اتفاق الطائف التي حظيت بإجماع من اللبنانيين واعتمدت دستورا للبلاد.



وكشف المصدر "عن بند آخر ربما يضاف إلى جدول أعمال اللجنة الخماسية بالتنسيق مع الأطراف العاملة على وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، ودرس إيجاد مخارج للحل أو اتفاق للوصول إلى تسوية تضمن نجاحها".