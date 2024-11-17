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عناوين الصحف ليوم الأحد 17 تشرين الأول 2024

17
NOVEMBER
2024
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 النهار: تصعيد هستيري يسابق جواب لبنان وعودة هوكشتاين

 

 

 


الديار: أسبوع حاسم لمسار المفاوضات... ولبنان يفكك «البنود المفخخة» قبل وصول هوكشتاين الثلاثاء
إسرائيل تحاول اقتناص المكاسب من خارج نص الاتفاق وتفشل عند أبواب موسكو
جهنم الغارات الاسرائيلية على صور والضاحية الجنوبية وحزب الله يلهب حيفا

 

 

 


الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تجدد محاولات التوغل في جنوب لبنان بعد فشل الاختراق بالقطاع الغربي
تضغط على المفاوض اللبناني بقصف مدينة صور والضاحية الجنوبية

 

 

 

 

الأنباء الكويتية: مرجع أمني لبناني لـ «الأنباء»: لا شيء رسمياً في حوزتنا حول آلية لوقف القتال.. ومحاولة إسرائيلية للسيطرة على الطريق الساحلي بين الناقورة وصور
تفاوض تحت النار على تخوم بيروت رفضه بري.. وإنضاج الحل يحتاج نقاشاً

 

 

 


الوطن السورية: الاحتلال أعلن المطلة منطقة عسكرية مغلقة وأنه سيواصل العدوان بشكل قاسٍ جداً! … المقاومة تضرب قاعدتي «شراغا» و«ستيلا ماريس» وصواريخها تصيب شوارع حيفا بدمار كبير

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