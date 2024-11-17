بري: نتنياهو لا يعرف مع من يتعامل... وهذه الأمور لا تمشي معنا

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الأنباء الكويتية: تفاوض تحت النار لخص نتائجه الرئيس نبيه بري بالقول أمام زواره أثناء ممارسته رياضة المشي اليومية في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين «نتنياهو لا يعرف مع من يتعامل، وهذه الأمور لا تمشي معنا»، مشيرا إلى جهة عادة نتنياهو بالضغط للحصول على مطالبه.

ولا يختلف اثنان على أن لبنان الرسمي لن يرضخ لشروط إسرائيل لوقف للنار يبدو سابقا لأوانه، على رغم محاولات الكثيرين دوليا وإقليميا ومحليا إشاعة أجواء إيجابية في هذا الخصوص.

ويدرك الجميع أن التفاوض سيتم على نار مستعرة، قد يؤدي تأجيجها إلى تطورات عسكرية دراماتيكية.