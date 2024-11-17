الأنباء الكويتية: "الجيش الإسرائيلي" لم يتمكن من تثبيت نقطة له...

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الأنباء الكويتية: لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من تثبيت نقطة له في بلدة شمع ومقام النبي شمعون الصفا، وانكفأ إلى جمجيم في محيط طيرحرفا، لكنه قام بعملية التفاف من قرى لا يتواجد فيها مقاتلو حزب الله. وقد فخخ الجيش الإسرائيلي وفجّر مقام النبي شمعون الصفا ومنازل مجاورة بعد انسحابه من بلدة شمع.

وجدد الجيش الإسرائيلي أمس محاولة التوغل إلى أطراف شمع المتصلة بطيرحرفا.

واستخدم الجيش الإسرائيلي كافة الأسلحة، ورمى بآلاف الأطنان من القنابل والصواريخ الذكية على الضاحية الجنوبية، وتحديدا الغبيري والمريجة، إلى استهداف أطراف الحدث، وترويع السكان في القسم الثاني من العاصمة بيروت، في مناطق حرج بيروت وقصقص وشاتيلا وصولا إلى البربير.