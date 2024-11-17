living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"إسرائيل" تستبق الرد اللبناني بتدمير واسع... «نظرة إيجابية» في بيروت إلى الورقة الأميركية

17
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

استبقت إسرائيل رد المفاوض اللبناني على الورقة الأميركية لوقف إطلاق النار، بتدمير واسع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة صور وبلدات في الجنوب وشرق لبنان، وذلك في قصف جويّ مكثف ومتكرر.

 

وبينما يتوقع أن يرد لبنان على الورقة «قريباً جداً»، تحدثت مصادر قريبة من رئيس البرلمان نبيه بري لـ«الشرق الأوسط»، عن «تقدم في مسار التفاوض»، بينما تحدثت مصادر أخرى عن «نظرة إيجابية» من قبل المسؤولين اللبنانيين إلى الورقة الأميركية التي أرسلت بوصفها مقترحاً للحل، مشيرة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المسؤولين اللبنانيين يدرسون تفاصيلها بعناية، وسيقدمون اقتراحات لنزع أي التباس في النصوص قبل المضي قدماً في التفاوض.

 

وصعّدت إسرائيل بقوة ميدانياً. وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن قرار اتخذ بتنفيذ غارة كل ساعتين، كان أول تداعياته استمرار الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية، بعد إصدار الجيش الإسرائيلي تعليمات بإخلاء أحياء فيها، وتكررت أوامر الإخلاء 4 مرات خلال ساعات النهار.

 

وتزامن ذلك مع تجديد الجيش الإسرائيلي، السبت، هجومه على القطاع الغربي بجنوب لبنان، في محاولة لتحقيق اختراق فشل بتحقيقه يومي الخميس والجمعة.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   