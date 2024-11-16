ما حقيقة قرار قصف لبنان كل ساعتين؟

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الجديد -

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، خبراً مفاده أن "الصحافي الإسرائيلي ألموغ بوكر (المعلق لأخبار القناة 12 الإسرائيلية) قال أن قراراً حازماً قد اتُخذ في إسرائيل بتنفيذ غارات في جميع أنحاء لبنان كل ساعتين".

إلا ان قناة "الجديد" دققت في الخبر، وتبين أنه مزيف، والحقيقة أن "بوكير" سبق نشر منذ 20 ساعة على حسابه عبر منصة إكس، تعليقاً قال فيه: "هكذا تجري المحادثات: نار بلا توقف، في بيروت، يجب على حزب الله ولبنان أن يفهما أن أمامهما خيارين: التسوية بشروطنا (عودة سكان الشمال للعيش في مكان لم يعد فيه تهديد) أو إطلاق النار بلا توقف، مع سقوط المزيد من المباني في بيروت، الضغط على لبنان سيكون أكبر، وبذلك ربما يستوعب حزب الله، ما هو الخيار المفضل؟"، على حد قوله.