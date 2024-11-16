قرطاسية من أمل أبو زيد إلى طلاب جزين

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ضمن إطار حملة الدعم لطلبة المدارس في قضاء جزين، وزعت اليوم مؤسسة الأرض البيضاء، التي يرأسها الدكتور أمل أبو زيد وبالتعاون مع منسقية قضاء جزين في التيار الوطني الحر، القرطاسية التي يحتاجها الطلاب في سنتهم الدراسية.

وقد جرت عملية التوزيع في مركز المؤسسة في جزين، على منسقي التيار، في البلدات والقرى والذين سيعيدون بدورهم توزيعها على التلامذة تبعاً للوائح اسمية تحدد العمر والمراحل التعليمية لكل تلميذ.

كما تتمنى المؤسسة عاماً دراسياً مليئاً وناجحاً لكل التلامذة في القضاء، وتعدهم بالوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها البلاد.