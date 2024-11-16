المقاومة: قصف تجمعات لجيش العدو في مركبا وكريات شمونة وعند أطراف مركبا

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أصدرت "المقاومة الإسلامية" ثلاثة بيانات قالت في الأول: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم السبت 16-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو ‏الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، للمرّة الثانية، بصلية صاروخيّة".

وقالت في الثاني: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:00 من مساء اليوم السبت 16-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو ‏الإسرائيلي في مستوطنة سعسع، بصلية صاروخيّة".

وقالت في الثالث: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 06:00 من مساء اليوم السبت 16-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو ‏الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخيّة".