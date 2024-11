Bassil renueva a “Al-Ghad” el rechazo de la sedición y el aislamiento: No somos aliados de Hezbollah en la construcción del Estado, pero estamos con él para hacer frente a Israel

A + A -

El jefe del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, declaró que "me alegro de que Israel no se imponga al Líbano ni lo ocupe, y por supuesto estamos con la resistencia para impedir que Israel ocupe el país, pero pase lo que pase no restablecerá el poder de disuasión a favor del Líbano porque este poder no podría impedir la destrucción del Líbano y el desplazamiento de su pueblo."

Y añadió: "Creíamos en cierta capacidad del eje de la resistencia que aún no ha aparecido, sabiendo que hay armas y capacidades que aún no han sido utilizadas por este eje, y creo que hay una intención deliberada de no mostrarlas para no dañar al Líbano, especialmente en la infraestructura, y la diferencia entre el Líbano e Israel es que cuando decide atacar un objetivo específico, puede destruirlo."



En una entrevista con Sami Kleib, de Al-Ghad, Bassil reiteró su postura sobre la unidad de las plazas, diciendo: "Estoy en contra y no veo ningún beneficio para el Líbano en ello, al contrario, saldremos perjudicados por esta ecuación". Señaló que Líbano no puede recuperar la ecuación de la disuasión porque Hezbollah construyó su capacidad de combate con el tiempo y en muchas circunstancias, ya sea mediante el suministro a través de Irak y Siria al Líbano, por lo que ¿pueden crearse de nuevo estas condiciones internas y externas?



Bassil indicó que se hace una pregunta en este sentido, señalando que "hay un debate en los Estados Unidos e Israel sobre la posibilidad de introducir a Rusia en la línea de suministro de armas a Hezbollah". dijo "Lo que nos preocupa es el aspecto interno del asunto, ¿habrá aceptación libanesa para repetir de nuevo la experiencia y entrar de nuevo en una guerra?

Bassil dijo: "Dentro de Líbano, "Hezbollah" ha perdido su legitimidad popular en su capacidad de proteger al Líbano, y la defensa lo está haciendo bien hoy en día". Y añadió: "La guerra actual es una nueva guerra israelí contra el Líbano, cuyas circunstancias difieren de la anterior y en la que el elemento iraní entra con más fuerza que antes, por lo que Israel quiere eliminar a Hezbollah y su capacidad de resistencia, así como golpear a la comunidad chií y aislarla del resto de los libaneses."



Añadió: "Yo digo que la Resolución 1701 es suficiente para una solución que incluya un cese de hostilidades y un alto el fuego permanente, y estoy a favor de un alto el fuego inmediato, que no signifique rendirse o comprometer la soberanía libanesa y atacar Líbano". Subrayó: "La solución no debe incluir un mandato de tutela de la seguridad israelí, porque sería un desastre".

Bassil reiteró que "la estrategia de unidad de arenas fracasó y demostró su ineficacia, y la prueba es que Irán no estableció la ecuación de golpear a Israel a cambio de golpear al Líbano", señalando que "antepone sus intereses y su seguridad nacional a otro interés, mientras que quien estableció la ecuación de golpear a civiles por civiles o a edificios por edificios fue Hezbollah, y no pudo aplicarla."



Explicó que "quien piense que Irán está abandonando a Hezbollah se equivoca, y sigue siendo una “línea roja” para él", y continuó: "Pero lo importante es cuál es su capacidad para hacerlo, y por supuesto no quiere que ocurra lo que está ocurriendo hoy porque ha invertido en Hezbollah". Dijo: "En la práctica, Irán no ha traducido la unidad de las plazas, y varios delegados iraníes me visitaron, y por supuesto su mensaje fue que nos lo tomáramos con calma porque Hezbollah ganará la guerra, y lo entiendo y es natural estar a favor de la victoria de Hezbollah, pero esto me dio la oportunidad de expresar mi opinión sobre lo que considero que no beneficia a Líbano."



Añadió: "La inmensa mayoría considera que "Hezbollah" es responsable de haber traído la guerra al Líbano, y le dije a Hassan Nasrallah que Hezbolá no debería entrar en la guerra porque se le consideraría a la ofensiva y perdería el abrazo y la solidaridad del pueblo cuando debería estar a la defensiva»"



Comentando las palabras del ministro de la guerra israelí, que confirmó que Israel no detendrá la guerra contra Líbano hasta conseguir sus objetivos, Bassil dijo: "Cualquier apuesta por un alto el fuego inminente en el Líbano es un error, y todos los papeles que llegan a la dirección de Hezbollah y al portavoz Nabih Berri incluyen el mismo escenario de Gaza.

Señaló que ahora hay otro Israel que está dispuesto a pagar un alto coste para preservar su existencia y su entidad, y que la apuesta para que la guerra se detenga es la manipulación de Benjamin Netanyahu del ex presidente estadounidense Joe Biden y de la administración estadounidense. Expresó su convencimiento de que "en cuanto Netanyahu entró en la guerra terrestre en Líbano, cometió un gran error estratégico y sintió un exceso de poder por el que pagará el precio, y el resultado hoy es que no ha podido ocupar territorios en Líbano."



Bassil subrayó que "la corrupción que existe hoy en día ha roído las instituciones del Estado, y quedó demostrado en la última guerra que “royó” a la resistencia porque las brechas de seguridad que se produjeron no ocurrieron sólo con la tecnología", y añadió: "Los que reciben el país quieren seguir por el mismo camino".



Sobre la actuación del presidente del Parlamento, Nabih Berri, y del primer ministro interino, Najib Mikati, en la guerra, Bassil dijo: "No tengo ninguna duda de que su prioridad es detener la guerra, y Berri tiene la capacidad de aguantar, y por supuesto no quiere acabar con su vida política cediendo a Israel para que ocupe tierras y viole la soberanía, mientras que al primer ministro "que Dios le ayude" y no se le debe pedir algo que no pueda hacer", señalando que "la capacidad de Mikati es diferente a la de Berri y la capacidad que tiene "le da bienestar" para lo que hace, pero no hay que pedirle más".



Bassil tocó el tema de la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América, y dijo en respuesta a una pregunta sobre su fe en el cambio de Trump: "No creo en nada, cuando están los intereses de un país importante, no apuesto por nada, sobre todo porque el último día de la era Trump me impusieron sanciones."



Recordó que "la razón principal de lo que afectó el reinado del presidente Michel Aoun fue el “17 de octubre” y antes de eso el bloqueo que sucedió sobre el Líbano desde 2017, lo que llevó al colapso económico, por lo que no hay razón para que yo crea en el cambio de Trump." Por otro lado, señaló que "escribió al nuevo presidente de los Estados Unidos antes de que fuera elegido presidente porque noté que la nueva administración democrática, con su gran desacuerdo con Netanyahu, no podía acabar con él con nada." Añadió: "Mientras que Trump, como resulta, es una persona práctica que está interesada en una solución, y está claro que no está con las guerras o con que Estados Unidos gaste su dinero en Ucrania o en financiar guerras de Europa y la OTAN, o en proporcionar un gobierno extremista en Israel para llevar a cabo guerras, y por lo tanto quiere una solución." Bassil continuó: "Trump se comprometió a que va a detener la destrucción y el sufrimiento de los libaneses y que va a hacer una solución permanente y preservar la ventaja del Líbano de la asociación entre los libaneses y esta es la base de nuestra existencia, señalando que se trata de "una promesa electoral y yo no he dicho que le creo, pero tenemos que intentarlo."



Bassil señaló que "el conflicto árabe-israelí no terminará sin un Estado palestino, y Netanyahu no podrá alcanzar la paz imponiéndola por la fuerza". Añadió: "Tenemos derechos con Israel y estoy a favor de una paz justa y global en la región y no hay solución sin Líbano y Siria" "La postura oficial libanesa es la Iniciativa de Paz Árabe, pero yo estoy a favor de una paz en la que se restablezcan los derechos y no hay paz sin un Estado palestino". Dijo: "La guerra de Gaza demostró que el pueblo palestino no puede ser puesto de rodillas", y añadió que "demostró la simpatía de la juventud árabe".



Bassil abordó la cuestión del memorando de entendimiento con Hezbollah, subrayando que no incluye la liberación de Palestina, la liberación de Jerusalén ni siquiera una estrategia ofensiva, explicó: "En el punto álgido de nuestro desacuerdo con Hezbollah sobre la construcción del Estado, la asociación y la unidad de arenas, mi postura fue clara: si Israel nos ataca, estoy con la resistencia, con Hezbollah y con el Líbano contra Israel". Y añadió: "Tengo un acuerdo con Hezbollah con un documento del que muchas de sus cláusulas no se aplicaron, pero sigue siendo válido para ser adoptado si Hezbollah confirma después de la guerra que adoptará la estrategia de Estado, asociación y defensa", por lo que no soy aliado de Hezbollah en la construcción del Estado y la asociación tal y como se comporta, pero por supuesto soy aliado de cualquier libanés contra Israel, y mucho menos de Hezbollah, que está luchando y derramando sangre".



En respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de que Bassil adopte la retórica de las Fuerzas, Bassil señaló que "si la postura de las Fuerzas es que elijamos a un presidente y convoquemos una sesión de la Cámara de Representantes sin los chiíes ni el presidente de la Cámara, entonces yo no puedo estar a favor del Líbano sin los chiíes». Explicó: "Por mucho que defienda los derechos de los cristianos, defiendo los derechos de cualquier secta cuando alguien quiere aislarla, sea suní, chií o lo que sea".



Añadió: "Cuando le dije a Samir Geagea, jefe del Partido de las Fuerzas, que estoy con su ambición pero no con sus proyectos, me refería a estos proyectos locos que sólo nos llevan a una guerra interna, y por supuesto no estoy con ellos". Dijo: "Nosotros somos los que expresamos la soberanía y la libertad y la diferencia es que nosotros no dimos legitimidad a Hezbollah. En 2005, las Fuerzas se aliaron con ellos en las elecciones y en el gobierno, y en 1990, las Fuerzas entraron en un gobierno que dio legitimidad a Hezbollah, así que cuando llegamos, Hezbollah había obtenido su legitimidad en los gobiernos y popularmente."



Bassil opinó que "las palabras de Geagea sobre celebrar una sesión sin chiíes no fue un “lapsus linguae” sino una creencia delirante de que habrá resultados de la guerra que le permitirán hacerlo», con la esperanza de que esta creencia se disipe para que todos podamos vivir sobre el terreno y pensar en cómo salvaremos el país, elegiremos un presidente y desarrollaremos una estrategia de defensa porque no podemos desperdiciar elementos de la fuerza del Estado".



Explicó: "El arma, de la que soy partidario que sea dirigida por el Estado, no puede ser desechada", añadiendo: "El mundo se interesa hoy por nosotros debido a la presencia de esta arma", subrayando que le “preocupan las luchas internas y que se trata de un proyecto israelí traducido por Israel al apuntar a los chiíes y desplazarlos deliberadamente e incitar a los problemas entre los libaneses y cualquier restricción para aislarlos conducirá a una cuestión interna”.



En cuanto a la cuestión de la prórroga del cargo de comandante del ejército, Bassil subrayó que está "en contra de la prórroga del cargo de comandante del ejército y de su acceso a la presidencia por preocupación por el ejército, porque debe estar protegido de la política", y señaló que "el comandante del ejército puede salir del ejército y trabajar para la presidencia, y la prórroga golpea la jerarquía del ejército y el derecho de acceso de los oficiales."

Bassil dijo que "la organización de la cumbre de Riad es algo bueno con la participación de Irán y con el consenso sobre la solución de los dos estados y la emisión de un punto sobre la protección del Líbano, y esto pone a Arabia Saudí a la cabeza árabe", señalando que "nuestra naturaleza como libaneses es ser un puente de comunicación".