بالصواريخ والمسيرات.. " الحزب" يشن هجوماً!

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استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله، اليوم السبت، قاعدة "ستيلا ماريس" البحريّة (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كم.

وفي عمليةٍ أخرى، شنّ حزب الله هجوماً جوياً بسربٍ من ‏المسيّرات الانقضاضيّة، استهدف مقرّ وحدة المهام البحريّة الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة "عتليت"، جنوبي مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقة.‏



وبعد التحذير الذي وجّهته المقاومة لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف حزب الله، مستوطنة "كتسرين"، بصلية صاروخيّة.

كذلك، استهدفت تجمّعاً لقوّات "الجيش" الإسرائيلي في ثكنة "دوفيف"، بصلية صاروخيّة.‏ واستهدف مجاهدو المُقاومة، تجمّعاً لقوّات "جيش" الاحتلال شرقي بلدة مارون الراس، بصلية صاروخية.

كما استهدف حزب الله تجمّعاً لقوّات "الجيش" الإسرائيلي في مستوطنة "المنارة"، بصلية صاروخيّة، بالإضافة إلى تجمّع لقوّات "جيش" الاحتلال في مستوطنة "أفيفيم"، بصليةٍ صاروخيّة.‏

وأيضاً، شنّت المقاومة هجوماً جوياً بسربٍ من ‏المسيّرات الانقضاضيّة على تجمّعٍ لقوّات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجزٍ عسكري في مستوطنة "أفيفيم"، وأصابت أهدافها بدقة.‏

وباستخدام الطائرات الانقضاضية المسيرة، شنّ مجاهدو المقاومة هجوماً جوّياً استهدف تجمعاً لقوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "يرؤون"، وأصابت أهدافها بدقة.‏

كذلك، استهدف حزب الله ثكنة "راميم" مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769، مرتين مرةً عند الساعة 11:15 من مساء أمس الجمعة، ومرةً أخرى عند الساعة 12:15 من ليل الجمعة - السبت بصلياتٍ صاروخية.

وفي سياق تصعيد عملياته، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية في لبنان، عند الساعة 10:00 من صباحاً، قاعدة "شراغا" (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخية.