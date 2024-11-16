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إيران تنفي!

16
NOVEMBER
2024
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نفى المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، لقاء مندوب ايران لدى الأمم المتحدة مع مستشار الرئيس الأميركي الجديد إيلون ماسك.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الايرانية في تصريح لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء بشكل قاطع الادعاء الذي أثير في بعض وسائل الإعلام الأمريكية حول لقاء إيلون ماسك مع الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك، ومبديا استغرابه من نطاق الإعلام الأمريكي في هذا الصدد.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك،الذي لعب دورا فعالا في فوز ترامب، التقى مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في اجتماع سري بنيويورك لمناقشة سبل نزع فتيل التوترات بين البلدين.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدرين إيرانيين لم تذكر أسمائهما : "التقى المستشار المقرب للرئيس المنتخب دونالد ترامب إيلون ماسك، مع مندوب إيران في الأمم المتحدة يوم الاثنين في نيويورك لإجراء محادثة حول الحد من التوترات بين إيران والولايات المتحدة".

وبحسب مصادر الصحيفة ايضا فإن "اللقاء جرى في مكان سري واستمر لأكثر من ساعة، وقد قيمت النتائج بأنها إيجابية".

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