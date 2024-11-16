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الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية: ملتزمون بدعم لبنان عبر تعزيز النظام الصحي من خلال ارسال المساعدات

16
NOVEMBER
2024
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نظمت الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية حملة في مختلف أنحاء فرنسا يومي السبت والاحد 9 و10 تشرين الثاني 2024 من أجل جمع المساعدات وارسالها الى لبنان.

وفي هذا الاطار أشار رئيس الجمعية الدكتور ايلي حداد الى أن "الحملة التي قمنا بها هدفت الى جمع أكبر عدد من المساعدات الطبية"، لافتا الى أن "التجاوب كان كبيرا معنا ومن المتوقع أن يتم شحن حاويتين الى لبنان قريباً على أن يقوم الصليب الأحمر اللبناني بإستلامها وتوزيعها".
ورأى الدكتور حداد أن "لبنان اليوم هو بأمسّ الحاجة الى المساعدة في هذه الظروف وشهد حربا غير مسبوقة من العنف"، معتبرا أنه "حان الوقت للمطالبة بوقف اطلاق النار"، مناشدا المجتمع الدولي التدخّل بسرعة للالتزام بالقوانين الدولية". الدكتور حداد أكد على أن "الحملة التي نقوم بها تأتي في اطار التزامنا بدعم الشعب اللبناني عبر تعزيز النظام الصحي من خلال ارسال المساعدات الطبيّة".
تجدر الإشارة إلى ان هذه الحملة قد تنظمت في الأيام نفسها على طول الامتداد الفرنسي ، من العاصمة باريس إلى الوسط في تور إلى الشرق في بلفور ونانسي وستراسبورغ، إلى الغرب في لو هاڤر وروان، إلى الجنوب في برينيول ومونبلييه ونيم ونيس.
وأشار عضو الجمعية الدكتور يوسف الهاشم الى أن "الحملة استمرت على مدى ثلاثة اسابيع في المستشفى في brignole وقد لاحظنا تجاوباً كبيراً معنا، واللافت كان "ما قامت به ادارة المستشفى فهي أعطتنا مراكزاً في المستشفى من أجل تلقي المساعدات وفرزها وتجميعها تحضيراً لشحنها"، لافتا الى أن "ادارة المستشفى تبرعت بأدوية أيضا وهي وحدها المخولة القيام بذلك لأن القانون في فرنسا لا يسمح بالتبرع الا من المستشفى ولا يمكن للناس أن تحضر وتتبرع بالأدوية".
أيضاً لفت الدكتور هاشم الى أن "لاحظنا اقبالا كبيرا من اللبنانيين على التبرع وكذلك من الفرنسيين والاجانب بنسبة كبيرة وهذه كانت رسالة دعم للبنان ولتأكيد أن هذا البلد لا يستأهل ما يصيبه"، مشير الى أن "المساعدات هي عبارة عن معدات طبية، معدات لغرف العمليات، أدوية للمستشفيات حليب أطفال".
والحملة في Rouen لا تقل أهمية عن تلك التي حدثت في مراكز أخرى في فرنسا. إذ لفت عضو الجمعية الدكتور غسان رياشي الى أننا "تفاجأنا بالكميات التي وصلتنا حتى أن الناس الذين حضروا كانوا يسألون متى ستقومون مجددا بالحملة لأننا نرغب بإحضار المزيد من أجل مساعدة لبنان"، رياشي أشار الى أن "الكمية الكبرى من المساعدات كانت بأغلبها طبية إضافة الى أن هناك مواد من أجل الحفاظ على النظافة".
تجدر الاشارة الى أن الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية تستعد لارسال الحاويتين من المساعدات فتنطلق قريباً من فرنسا بإتجاه لبنان.

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