اعتبارا من الأسبوع المقبل... انترنت مجّاني لهؤلاء

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علمت "نداء الوطن"، أنّ "وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم حصل على موافقة استثنائيّة من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لتزويد تلاميذ المدارس الرسميّة والجامعة اللبنانيّة بالإنترنت المجّاني"، ووفق المعلومات فإنّ "وزارة الاتصالات استلمت لائحة مطبوعة مختومة من وزارة التربية بـ 130 ألفاً و255 مُشتركاً بين معلمين وطلاب في المدارس الرسميّة والجامعة اللبنانية. كذلك تمّ إرسال تعليمات لشركتيْ الخلوي "ألفا" و"تاتش" للمباشرة بإعطاء بطاقة مجانية من 20GB للمشتركين، الأمر الذي يُخوّلهم استخدام تطبيق Microsoft Teams وعدد من المواقع التي حدّدتها وزارة التربيّة مجاناً".

كما لفتت المعلومات إلى أنّه "من المُفترض أن تُصبح هذه الخدمة قابلة للتطبيق انطلاقاً من منتصف الأسبوع المُقبل".