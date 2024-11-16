هكذا اخجل السيد نصرالله السفير الايراني...!

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كشف السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبى أماني، عن موقف إنساني مؤثر من أمين عام حزب الله الراحل حسن نصر الله، في أعقاب التفجيرات التي استهدفت أجهزة النداء الآلي الـ"بايجر" في بيروت، وذلك في أيلول الماضي.



ووفقًا لما ذكره أماني في مقابلة مع الإذاعة الإيرانية يوم الجمعة، فإن أحد مرافقيه أخبره أن نصر الله شخصيًا اتصل به للاطمئنان على صحته بعد إصابته في الهجوم.



وقال السفير الإيراني: "لقد اخجلني كثيرًا سماحته، على الرغم من إصابة العديد من المجاهدين واللبنانيين في الحادث، إلا أنه كان حريصًا على الاطمئنان على سلامتي"، مشيرًا إلى أن هذه اللفتة الإنسانية من نصر الله تركت لديه أثراً بالغًا.