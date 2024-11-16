عناوين الصحف ليوم السبت 16 تشرين الثاني 2024

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الأخبار
إدارة ترامب تبارك ضم الضفة
تفاعل مع المسوّدة وردّ على شكل أسئلة: لبنان يُفشل المناورة الإسرائيلية
تفتيش مرافقي لاريجاني: تنفيذاً للإملاءات الأميركية في المطار
مشروع قانون جديد تزامناً مع الاستيطان وحملات التهجير: يد إسرائيل تمتد إلى (آثار) الضفة الغربية
البناء
شولتز في اتصال ساعة مع بوتين يبدأ التفاوض حول أوكرانيا.. مستبقاً تسلّم ترامب / بري: الشغل ماشي والجو إيجابي والعبرة بالخواتيم.. ولاريجاني نقل دعم الخامنئي / مواجهات شمع وطلوسة وعيناتا تكبّد الاحتلال خسائر ضخمة.. والتفاوض تحت النار
الجمهورية
لاريجاني: "حزب الله" يعرف كيف يتصرّف.. بري: الجوّ إيجابي.. وإسرائيل تبتزّ بالنار
اللواء
مفاوضات نارية بين الميدان والضاحية.. وجواب حزب الله الإثنين
3 مؤشرات سلبية ترافق زيارة لاريجاني.. وبرّي يرفض ابتزاز نتنياهو