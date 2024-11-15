عمليات الحزب "مستمرة"... اليكم آخرها!

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بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (30):

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 09:15 من مساء اليوم الجمعة 15-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة حانين، بمسيّرةٍ انقضاضيّة، وأصابت هدفها بدقة.

بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (31):

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من مساء اليوم الجمعة 15-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.