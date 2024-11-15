"في بلدة شمع"... حادث سير يودي بحياة جندي باليونيفيل

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اعلنت "اليونيفيل في بيان، عن "تعرض قافلة تابعة لها كانت متجهة إلى المقر العام لليونيفيل في الناقورة صباح اليوم لحادث سير على الطريق الساحلي، بالقرب من بلدة شمع.

وللأسف، توفي جندي حفظ سلام فرنسي في الحادث وأصيب ثلاثة آخرون بجروح طفيفة.



على الأثر، قام أفراد الطاقم الطبي التابع لليونيفيل والصليب الأحمر اللبناني بإسعاف المصابين في الموقع.

ونيابة عن عائلة اليونيفيل بأكملها، يعرب رئيس البعثة وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو عن أعمق تعازيه للعائلة خلال هذا الوقت العصيب. كما يعرب عن تمنياته الصادقة بالشفاء العاجل والتام للمصابين".

