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مسؤول لبناني يكشف "كواليس" المفاوضات...!

15
NOVEMBER
2024
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اوضحت مصادر لـ "CNN" إن حزب الله يدرس اقتراحاً أميركيا إسرائيليا لوقف إطلاق النار، في ظل تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع بين إسرائيل والجماعة المسلحة اللبنانية.

 وذكر مسؤول لبناني مطلع على المناقشات لشبكة "CNN" إن السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، نقلت الاقتراح إلى الحكومة اللبنانية مساء الخميس.

هذا الاقتراح، الذي أبلغته جونسون به شفوياً لرئيس البرلمان نبيه بري، هو الأول الذي تقدمه الولايات المتحدة وإسرائيل منذ التفاوض على وقف إطلاق النار المؤقت في أواخر أيلول. وقد فشلت تلك الجهود حينها عندما اغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في قصف عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت.

واوضح مسؤول لبناني آخر على دراية بالمناقشات حول وقف إطلاق النار لشبكة "CNN" إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أيد المفاوضات الجارية، التي يقودها المبعوث الخاص لإدارة بايدن إلى لبنان، آموس هوكشتاين.

 

ويهدف الاقتراح إلى تحقيق وقف للأعمال العدائية لمدة 60 يومًا ويُؤمل بأن يُشكل أساسا لوقف دائم لإطلاق النار، وفقًا للمسؤول الذي أضاف أن شروطه تأتي ضمن معايير قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الذي أنهى الحرب اللبنانية الإسرائيلية عام 2006.

وينص القرار على أن القوات المسلحة الوحيدة التي يجب أن تتواجد في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني في لبنان، هي قوات الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

 

ورفضت السفارة الأمريكية في بيروت طلب شبكة CNN للتعليق على مفاوضات وقف إطلاق النار.

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