جيش الاحتلال يزعم: اعتراض هدف جوي قادم من لبنان

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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الكابتن إيلا، اليوم الجمعة، في منشورٍ على حسابها عبر منصة "اكس": "توثيق: للمرة الثالثة اليوم، اعتراض هدف جوي قادم من لبنان".



وأوضحت إيلا، "إثر التنبيهات التي تم تفعيلها عند الساعة 17:12 – 17:10 إثر تسلل طائرة معادية في منطقة الجليل الأعلى، اعترض سلاح الجو هدفا جويا مشبوها اجتاز من لبنان إلى أراضي البلاد".



وأشارت إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، منذ ساعات الصباح، اعترض سلاح الجو هدفين جويين مشبوهين كانا في طريقهما إلى الأجواء الإسرائيلية من لبنان. تم اعتراض الأهداف قبل عبورها للأجواء الإسرائيلية".

لمشاهدة الفيديو: https://x.com/CaptainElla1/status/1857458731656548402