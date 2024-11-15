الحريري التقى لافروف وبوغدانوف: لضرورة وضع حد للعدوان الاسرائيلي الهمجي على لبنان

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التقى الرئيس سعد الحريري في أبو ظبي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف في حضور الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والسفير الروسي لدى دولة الامارات تيمور زابيروف، وشارك في اللقاء مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الاوضاع في المنطقة في ضوء العدوان الاسرائيلي على لبنان وغزة، واكد الحريري ضرورة وضع حد للعدوان الاسرائيلي الهمجي على لبنان الذي يستهدف المدنيين والمؤسسات الانسانية والصحية، وشدد الحريري خلال اللقاء على ضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار ١٧٠١ بكل مندرجاته من قبل الطرفين. ورفض الحريري أي تدخل خارجي بشؤون لبنان الداخلية واستخدامه كصندوق بريد. كما تم تبادل وحهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين.