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هذا ما كشفه لارجاني بعد اجتماعه مع بري!

15
NOVEMBER
2024
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استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية في إيران الدكتور علي لاريجاني والوفد المرافق بحضور المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيرانية لشؤون الشرق الأوسط وغرب آسيا الدكتور محمد رضا شيباني حيث جرى عرض لتطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وملف النازحين .
وبعد اللقاء تحدث لاريجاني قائلاً : نحن سعداء جداً بتواجدنا وحضورنا هنا واللقاء والإجتماع باًخوتنا في لبنان حيث أجريت خلال هذه الزيارة لقاءًا بدولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وكذلك الرئيس نبيه بري ، إن الجمهورية الاسلامية الإيرانية ستقف الى جانب الجمهورية اللبنانية حكومة وشعباً وفي كافة الظروف وخاصة في ظل الظروف الحالية التي يعيش خلالها الشعب الفلسطيني واللبناني حياة صعبة بسبب ما تقوم اسرائيل من إعتداءات والجرائم ضدهما .


وأضاف :نحن نعتبر هذا الوقوف واجباً لنا في أطار دعم الشعب والحكومة اللبنانية ونتمنى وفي أسرع وقت ممكن ان تتحسن ظروفكم وظروف بلادكم حيث يتمكن بعد تسوية هذه الظروف الصعبة الشعب اللبناني العظيم والذين هجروا من منازلهم وأماكنهم من الجنوب بعد تحسن هذه الظروف ان يتمكنوا من العودة الى منازلهم ومناطقهم .
وتابع : الهدف الاساس والرئيس لزيارتنا هذه بأن نقول بملىء فمنا نحن سنقف الى جانب جمهورية لبنان حكومة وشعبا وفي كافة الظروف ، وكانت لدينا خلال هذه الزيارة ومشاورات وتبادل لوجهات النظر في مختلف المواضيع واتمنى حلحلة كل هذه المشاكل والمصاعب التي يعيشها لبنان وحكومة لبنان بأسرع وقت ممكن وفقكم الله .

لاريجاني وردا على سؤال حول دعم إيران تنفيذ القرار ال ١٧٠١؟.

أجاب : اي قرار تتخذه المقاومة اللبنانية وأي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية نحن نوافق عليه وندعمه .

ورداً على سؤال فيما إذا كانت الزيارة هي لنسف الوثيقة او المبادرة الاميركية ؟
أجاب : نحن لا نسعى وراء نسف أي شيء بل نحن نريد حل المشكلة وفي كل الظروف نحن نقف الى جانب لبنان والذي ينسف الاوضاع هو نتنياهو وانصاره واعوانه ، فعليكم التمييز بين أصدقائكم وأعدائكم .
هل نقلتم رسالة السيد علي الخامنئي للرئيس نبيه بري تحديداً؟
أجاب : نعم تم نقلها .
وسئل لاريجاني : هناك من يتهم الجمهورية الاسلامية الإيرانية أنها تخلت عن المقاومة؟
أعتقد بأنكم تأخذون هكذا ممازحات محمل الجد من الذي يروج لهذا الكلام؟.
وعن رسالة إيران لحزب الله ؟
غجاب لاريجاني : حزب الله هو تيار صلب ورشيد وأن الشعب اللبناني هو شعب عظيم ، وحزب الله بأنفسهم يعرفون كيف يتصرفون نحن مثلما قلنا سندعم المقاومة في ظل كافة الظروف وهم يعلمون كيف يتصرفون .
وحول ما اذا تم التطرق الى تنفيذ القرار ١٧٠١ ؟ .
أجاب : الرئيس بري قدم تفاصيل جيدة لهذا الأمر .

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