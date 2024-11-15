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ميقاتي خلال استقباله لاريجاني: لدعم موقف الدولة لتطبيق القرار 1701 وعدم اتخاذ مواقف تولد حساسيات لدى أي فريق من اللبنانيين!

15
NOVEMBER
2024
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إستقبل  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كبير مستشاري المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور علي لاريجاني، قبل ظهر اليوم في السرايا، في حضور المندوب الخاص لوزير الخارجية الايرانية في منطقة الشرق الاوسط السفير محمد رضا شيباني ومستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر والسيد  ميقاتي.
 
في خلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة "ان المطلوب دعم موقف الدولة اللبنانية لجهة تطبيق القرار الدولي الرقم 1701 ودعم الوحدة الوطنية وعدم اتخاذ مواقف تولد حساسيات لدى اي فريق من اللبنانيين وتكون  لصالح فريق على حساب الاخر".
 
وشدد على "ان الحكومة اللبنانية تعطي الاولوية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والتوصل الى وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، من دون اي تعديلات او تفسيرات مغايرة لمضمون القرار ومندرجاته".
 
وشدد على "ان الاتصالات مستمرة في هذا الاطار، بهدف الوصول الى تفاهم".

لاريجاني 
أما لاريجاني، فأكد " إن ايران تدعم أي قرار تتخذه الحكومة ولا سيما القرار 1701، كما تدعم انتخاب اي رئيس يتوافق عليه اللبنانيون".

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