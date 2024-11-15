أمطار ورياح ناشطة غدًا مساء!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال وفي الداخل، ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب على المرتفعات، ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة محلية اعتبارا من بعد الظهر، كما تنشط الرياح اعتبارا من المساء.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، حتى يوم السبت حيث يتقلب محليا، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة اعتبارا من يوم الأحد بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز حاليا فوق ايطاليا والذي يقترب تدريجيا، حيث يتحول الطقس إلى ماطر بغزارة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ، انخفاض ملموس بدرجات الحرارة و اشتداد بسرعة الرياح ، واحتمال تشكل السيول على الطرق، ويستمر تأثيره حتى يوم الثلاثاء المقبل حيث يستقر الطقس تدريجيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و 25 في بيروت، بين 13و 23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.

تحذير: من تشكل السيول على الطرق وتساقط حبات البرد اعتبارا من مساء يوم الأحد.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول خلال الليل الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة كما تنشط الرياح خلال الليل جنوب البلاد.

السبت:

غائم جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال وفي الداخل، ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب على المرتفعات، ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة محلية اعتبارا من بعد الظهر، كما تنشط الرياح اعتبارا من المساء.

الأحد:

غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خلال النهار على الساحل والتي تنخفض بشكل تدريجي وسريع اعتبارا من بعد الظهر، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا ويتحول الطقس الى غائم، تهطل أمطار محلية خلال النهار ومن المتوقع ان تشتد غزارتها اعتبارا من الليل مع حدوث عواصف رعدية واشتداد بسرعة الرياح، واحتمال تساقط حبات البرد ليلا وتشكل السيول على الطرق.

الإثنين:

غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة قد تتجاوز ال خاصة 70 كم/س بخاصة في المناطق الشمالية ، كما يرتفع معها موج البحرالى المترين شمالا، و يتوقع تشكل السيول على الطرق.

-الحرارة على الساحل من 17 الى 23 درجة ، فوق الجبال من 9 الى 18 درجة ، في الداخل من 9 الى 23 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا شرقية ليلا، سرعتها بين 8 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 70 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,11

-ساعة غروب الشمس:16,34