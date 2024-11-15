حرفوش يسجل سابقة في الفاتيكان ويعزف للسلام.. ما هي؟

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حظي عمر حرفوش بامتياز وشرف عزف كونشيرتو السلام في مكتبة الفاتيكان الرسولية، في قاعة سيستينو، وهو مكان مقدس لا يستقبل أبدًا الجمهور ولم يُقام فيه أي حدث أو حفل موسيقي على الإطلاق، وكان له الحضور الهائل. شرف كونها أول شخصية تحصل على وسام الفاتيكان لليوبيل البابوي لعام 2025، الذي سقه البابا فرانسيس. هذه الميدالية، وهي نسخة من العملة التي حملها سان بيير معه إلى قبره، هي رمز حقيقي للسلام والأمل.

وبمرافقة الأوركسترا السيمفونية، قام عمر حرفوش، الذي كان في استقباله المونسنيور فينشينزو زاني، بنقل رسالته للسلام إلى أعظم ممثلي المكتبات من جميع أنحاء العالم.

وأشار المونسنيور فينشينزو زاني في كلمته إلى ما يلي:

"يسر مكتبة الفاتيكان الرسولية أن تستقبل هذا المساء، مع رؤساء أهم المكتبات في العالم، ولأول مرة في هذا المكان التاريخي، حفلاً موسيقيًا لعمر حرفوش. أحييه بحرارة وأعرب له عن خالص شكري"

وقبل العزف، قال عمر حرفوش أيضًا بضع كلمات، مؤكدًا بانفعال:

أود أن أذكر أن البابا فرنسيس قال عبارة: “علينا جميعا أن نعمل من أجل السلام بأي وسيلة. » تشكل هذه الجملة أساس الموسيقى التي سنعزفها لكم هذا المساء. ويجب على الجميع أن يحاولوا بذل كل ما في وسعهم للمساعدة في تعزيز السلام. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عزف كونشيرتو السلام في مثل هذا المكان المقدس. سنحاول أن نخاطب قلوبكم، ونأمل أن تتجاوز هذه الدعوة الحدود. لأن هذا النداء سينطلق من الفاتيكان، وهو رمزي للغاية. »

بعد هذه الكلمات المؤثرة، قام عمر حرفوش بأداء كونشيرتو السلام لمدة عشرين دقيقة تقريبًا. وقد حظي عمر حرفوش بالتصفيق الحار في نهاية العرض .



إن حقيقة كون عمر حرفوش هو أول شخص يحصل على هذه الميدالية، التي ستتزامن مع يوبيل الفاتيكان لعام 2025، وهو أكبر حدث للكنيسة الكاثوليكية في العام المقبل، تشهد على مدى سماع رسالة السلام التي يرسلها عازف البيانو والملحن والترحيب بها في العالم. المجال الأكثر قداسة.

وكما عبر المونسنيور زيني عند تقديم الوسام لعازف البيانو والمؤلف الموسيقي، فإن البابا فرنسيس نفسه أعلن أن عمر حرفوش كان حاج السلام. بلا شك أفضل مجاملة ممكنة لعمر حرفوش، الذي لم يكن من الممكن أن تحظى رسالته للسلام باعتراف أفضل...

وهكذا تم تمثيل المدرسة الفرنسية في روما (سيسيل مارتيني)، و Kansalliskirjasto la Nationalbiblioteket d'Helsinki (Jouni Ahmajarvi)، و Bibliothèque de Bruxelles (Jan Pauwels)، والمكتبة الوطنية لجنوب أفريقيا (Kepi Maduno)، والمكتبة الوطنية المركزية للغجر (Biblioteca Nazionale Centrale di Roma). ستيفانو كامباجنولو)، وجامعة هايدلبرغ (يوخن أبيل)، والجامعة الكاثوليكية في ميلانو (باولو سيريتو)، والمكتبة الوطنية في أوسلو (Aslak Sira Myhre e Svein Arne Brygield)، ومكتبات جامعة ليدن (كورت دي بيلدر)، ومؤسسة المكتبة. ناسيونال (البرازيل) (ماركو لوتشيسي)، هارفارد (توم هيري)، المعهد الوطني للأدب الياباني (ناهيرو أوتا، ريو يوغامي)، أو مكتبة جامعة سانتو توماس ميغيل إدبينافيديس (مانيا الفلبينية).