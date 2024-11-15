تحذيرٌ إسرائيليٌ جديد إلى سكان الضاحية

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وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، اليوم الجمعة، إنذارا عاجلا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: برج البراجنة، الغبيري".

وأضاف ادرعي، "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الإسرائيلي على المدى الزمني القريب".

وتابع، "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".