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"الحزب": بعد التضحيات التي قُدّمت في مواجهة العدوان... لا تراجع عن الثوابت السيادية

15
NOVEMBER
2024
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

أكّدت اوساط قريبة من «حزب الله» لـ«الجمهورية» انّ «التصعيد الاسرائيلي المتواصل والمندرج في إطار التفاوض تحت النار لن يدفع لبنان والمقاومة إلى الرضوخ لشروط العدو والقبول بأي مقترحات تنتهك السيادة الوطنية».

 

وأشارت هذه الاوساط إلى انّه «ليس وارداً بعد التضحيات التي قُدّمت في مواجهة العدوان ان يتمّ التراجع عن الثوابت السيادية، لأنّ ذلك سيعني انّ تلك التضحيات ذهبت سدى».

 

ولفتت إلى «انّ المقاومة تواصل الارتقاء في ضرباتها تحت سقف استراتيجية إيلام الاحتلال واستنزافه، وصولاً إلى إنهاك قوات جيشه وجبهته الداخلية وإلزامه بإنهاء الحرب في أقرب وقت».

 

واعتبرت الاوساط انّه «وكما انّ العدو يزيد الضغط من خلال تكثيف غاراته، فإنّ المقاومة تضغط بدورها عليه عبر العمليات النوعية التي تنفّذها ضدّ عمق الكيان وفي المنطقة الحدودية».

 

وشدّدت الأوساط على «أنّ الموقف الثابت للحزب هو وجوب وقف العدوان فوراً، وبعد ذلك لكل حادث حديث»، لافتة إلى «انّ هناك تنسيقاً كاملاً بين قيادة الحزب والرئيس نبيه بري الذي هو المفوض بملف التفاوض».

الجمهورية
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