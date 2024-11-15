ترتيبات وقف النار سيكون وفقًا للآلية الآتية...

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

لم يتحدد بعد موعد عودة الموفد الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت، لكن لن يأتي قبل التأكد من احداث خرق، يؤدي الى اعلان ترتيبات وقف النار، الذي يسير وفقا للآلية التالية:



1 - اعلان وقف النار أولاً.



2 - البدء بتراجع القوات الاسرائيلية الى مواقعها بعد الخط الأزرق.



3 - نشر الجيش اللبناني عند الحدود.



4 - البدء بسحب وحدات حزب لله المقاتل من نقاط المعارك الى شمال الليطاني..



على ان الاعتماد على مضمون القرار 1701، من شأن ان يسقط مطالبة اسرائيل بحرية الحركة في لبنان، والاكتفاء بالضمانات الأميركية او الدولية.

وعلم ان حسب ما هو متداول فإن جرى سحب الـ1559 من التداول.



ونفت مصادر ذات صلة، دخول روسيا على خط الدول الضامنة لتطبيق الحل المقبل، ان لا علاقة للروسي في ضمان تطبيق التسوية المقبلة المرتكزة الى القرار 1701.