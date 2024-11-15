عناوين الصحف ليوم الجمعة 15 تشرين الثاني 2024

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الأخبار: تقدير أولي لجهاد البناء: 3 مليارات دولار كلفة الإعمار

واشنطن تتبنّى طلباً إسرائيلياً بلجنة إشراف بمشاركة «قوى أطلسية» | مسوّدة أميركية «مفخّخة» للبنان: القبول أو تسعير الحرب!

اللواء: ارتفاع الضغوطات بالدمار لوقف النار.. ونقاط مرفوضة في الورقة الأميركية -الإسرائيلية

«اليونيفيل» تستكشف الجهوزية اللبنانية للقرار1701.. ومسيرات حزب الله تكشف سلاح الجو الاسرائيلي

النهار: توسيع العمليات البرّية إلى "الخط الثاني"... هوكشتاين لن يأتي قبل إنجاز مسودّة التفاوض



الديار: «جس نبض» أميركي تحت النار ولبنان يرفض رفع «الراية البيضاء»

جونسون تحمل الى عين التينة «المسوّدة» وإسرائيل تنتظر الرد خلال 24 ساعة!

المقاومة تتصدى للغزو البري والغارات تتواصل... ودور «مشبوه» «لليونيفيل»؟



الجمهورية: تفاؤل بما نقلته جونسون

تحقيقات مع مساعدي نتنياهو بتهم التزوير

l'orient le jour: Pour renforcer leurs positions, tant Israël que le Hezbollah négocient par le feu

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: أميركا تُسلّم برّي مسودة لمقترح هدنة

واشنطن توصّلت إلى تفاهمات مع الإسرائيليين بشأن اتفاق لإنهاء الحرب



الأنباء الكويتية: أزمة جديدة جراء ربط الغرب اتفاق وقف إطلاق النار بانتخاب مسبق لرئيس الجمهورية

حِمَم الحرب لا تبدّل من التزام السلطات اللبنانية بثوابت السيادة