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عناوين الصحف ليوم الجمعة 15 تشرين الثاني 2024

15
NOVEMBER
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الأخبار: تقدير أولي لجهاد البناء: 3 مليارات دولار كلفة الإعمار

واشنطن تتبنّى طلباً إسرائيلياً بلجنة إشراف بمشاركة «قوى أطلسية» | مسوّدة أميركية «مفخّخة» للبنان: القبول أو تسعير الحرب!

 

 

 

 

اللواء: ارتفاع الضغوطات بالدمار لوقف النار.. ونقاط مرفوضة في الورقة الأميركية -الإسرائيلية
«اليونيفيل» تستكشف الجهوزية اللبنانية للقرار1701.. ومسيرات حزب الله تكشف سلاح الجو الاسرائيلي

 

 

 

 

النهار: توسيع العمليات البرّية إلى "الخط الثاني"... هوكشتاين لن يأتي قبل إنجاز مسودّة التفاوض

 

 

 


الديار: «جس نبض» أميركي تحت النار ولبنان يرفض رفع «الراية البيضاء»
جونسون تحمل الى عين التينة «المسوّدة» وإسرائيل تنتظر الرد خلال 24 ساعة!
المقاومة تتصدى للغزو البري والغارات تتواصل... ودور «مشبوه» «لليونيفيل»؟

 

 

 


الجمهورية: تفاؤل بما نقلته جونسون
تحقيقات مع مساعدي نتنياهو بتهم التزوير

 

 

 

 

l'orient le jour: Pour renforcer leurs positions, tant Israël que le Hezbollah négocient par le feu

 

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: أميركا تُسلّم برّي مسودة لمقترح هدنة
واشنطن توصّلت إلى تفاهمات مع الإسرائيليين بشأن اتفاق لإنهاء الحرب

 

 


الأنباء الكويتية: أزمة جديدة جراء ربط الغرب اتفاق وقف إطلاق النار بانتخاب مسبق لرئيس الجمهورية
حِمَم الحرب لا تبدّل من التزام السلطات اللبنانية بثوابت السيادة

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