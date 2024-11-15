عناوين الصحف ليوم الجمعة 15 تشرين الثاني 2024

الأخبار: تقدير أولي لجهاد البناء: 3 مليارات دولار كلفة الإعمار
واشنطن تتبنّى طلباً إسرائيلياً بلجنة إشراف بمشاركة «قوى أطلسية» | مسوّدة أميركية «مفخّخة» للبنان: القبول أو تسعير الحرب!
اللواء: ارتفاع الضغوطات بالدمار لوقف النار.. ونقاط مرفوضة في الورقة الأميركية -الإسرائيلية
«اليونيفيل» تستكشف الجهوزية اللبنانية للقرار1701.. ومسيرات حزب الله تكشف سلاح الجو الاسرائيلي
النهار: توسيع العمليات البرّية إلى "الخط الثاني"... هوكشتاين لن يأتي قبل إنجاز مسودّة التفاوض
الديار: «جس نبض» أميركي تحت النار ولبنان يرفض رفع «الراية البيضاء»
جونسون تحمل الى عين التينة «المسوّدة» وإسرائيل تنتظر الرد خلال 24 ساعة!
المقاومة تتصدى للغزو البري والغارات تتواصل... ودور «مشبوه» «لليونيفيل»؟
الجمهورية: تفاؤل بما نقلته جونسون
تحقيقات مع مساعدي نتنياهو بتهم التزوير
l'orient le jour: Pour renforcer leurs positions, tant Israël que le Hezbollah négocient par le feu
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: أميركا تُسلّم برّي مسودة لمقترح هدنة
واشنطن توصّلت إلى تفاهمات مع الإسرائيليين بشأن اتفاق لإنهاء الحرب
الأنباء الكويتية: أزمة جديدة جراء ربط الغرب اتفاق وقف إطلاق النار بانتخاب مسبق لرئيس الجمهورية
حِمَم الحرب لا تبدّل من التزام السلطات اللبنانية بثوابت السيادة