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الأنباء الكويتية: لعل الثابت أكثر أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لن يبصر النور قبل تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سلطاته الدستورية في 20 يناير 2025، مع ما يعني ذلك من استمرار الحرب الإسرائيلية الموسعة منذ 23 سبتمبر الماضي، وشمولها مرافق ومناطق لبنانية إضافية. في حين بدأ ««حزب الله» توسيع ضرباته باستهداف تل أبيب، مع فارق ابتعاده عن الأهداف المدنية.

ولم يشأ مسؤول فاعل في الحزب رفض الكشف عن اسمه، الإجابة عن سؤال لـ«الأنباء» حول الانتقال في مرحلة لاحقة إلى خطوات مماثلة لما تقوم به إسرائيل من استهداف لمدنيين لبنانيين.