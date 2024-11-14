المقاومة شنت هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات على قاعدة إلياكيم وأصابت أهدافها بدقّة

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صدر عن "المقاومة الإسلامية"، بيان حمل الرقم (29) جاء فيه: "... دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية، الساعة 06:30 مساء الخميس 14-11-2024، هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، على قاعدة "إلياكيم" (تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدو الإسرائيلي)، التي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 50 كلم، جنوب مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقّة".