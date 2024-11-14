المقاومة تنفذ سلسلة عمليات نوعية...استهداف تجمعات للعدو وقصف مستوطنات!

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صدر بيان عن المُقاومة الإسلاميّة (17) وجاء فيه:

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الخميس 14-11-2024، تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع، بصليةٍ صاروخيّة.

وصدر بيان عن المُقاومة الإسلاميّة (18) وجاء فيه:

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الخميس 14-11-2024، مستوطنة برعام بصليةٍ صاروخيّة.

وصدر بيان عن المُقاومة الإسلاميّة (19) وجاء فيه:

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الخميس 14-11-2024، مستوطنة يرؤون، بصليةٍ صاروخيّة.

وصدر بيان عن المُقاومة الإسلاميّة (20) وجاء فيه:

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الخميس 14-11-2024، مستوطنة المالكية بصليةٍ صاروخيّة.

وصدر بيان عن المُقاومة الإسلاميّة (21) وجاء فيه:

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:00 من مساء اليوم الخميس 14-11-2024، مستوطنة كفر يوفال بصليةٍ صاروخيّة.