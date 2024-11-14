البنك الدولي يعلن الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية للحرب على لبنان...هذا ما بلغته حتى اليوم!

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كشف البنك الدولي عن تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئيًا أو كليًا في لبنان.

وأضاف: الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية للحرب على لبنان نحو 8.5 مليار دولار، ونحو 166 ألف فرد فقدوا وظائفهم في لبنان بسبب الصراع.

وتابع: التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 875 ألف نازح داخلياً في لبنان. والصراع أدى إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6% على الأقل في عام 2024.

وقال: الاضطرابات في قطاع التجارة في لبنان بلغت نحو 2 مليار دولار مدفوعة جزئيًا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال، وخسائر وأضرار قطاع الزراعة في لبنان بلغت حوالي 1.2 مليار دولار.