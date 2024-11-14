living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لواء احتياط إسرائيلي: "حزب الله يتعافى بسرعة" ويحذر من الغرق في الوحل اللبناني!

14
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذّر اللواء احتياط إسرائيلي، زيف، الذي شغل سابقاً منصب قائد شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، من أن إسرائيل قد تدخل في ما وصفه بـ"اقتصاد ذخائر" إذا لم تُتم التسوية السياسية في المنطقة.

وقال زيف: "إذا لم نصل إلى تسوية، فإن الشتاء سيحل، ومن غير مصلحة إسرائيل أن تجد نفسها تغرق في الوحل اللبناني".

وأضاف زيف، أن حزب الله "يتعافى" بسرعة من أي ضربات سابقة، مما يعني أن شروط أي اتفاق سياسي مع إسرائيل تتناقص بشكل تدريجي.


وأشار إلى أن ما كان يمكن أن تحققه إسرائيل في الماضي لم يعد قابلًا للتحقيق في الحاضر أو المستقبل القريب، معتبراً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ضعيف جداً أمام الأميركيين"، ومشلاً في اتخاذ القرارات المؤثرة.

وأشار زيف إلى أن حزب الله لن يتجاوب مع أي تسوية سياسية ما لم يحصل على تنازلات ملموسة، قائلاً: "إذا لم يُعط حزب الله إنجازاً حقيقياً، فلن يهتم بالتسوية ولن يبقى هناك من يمكن التحدث معه".

وأضاف، "نعيم قاسم لن يتراجع أو يستسلم، لن يحدث ذلك، فحتى مع حماس لم يحدث الأمر نفسه".

وأكد زيف على أن "إسرائيل تدفع أثماناً باهظة في الميدان، بينما الوقت يمر والميدان لن ينتظر حتى حلول الانتخابات الأميركية"، مشيراً إلى أن "الإنجازات العسكرية في المنطقة ستتكسر خلال الأشهر المقبلة" في حال استمرت الأوضاع كما هي.

في السياق ذاته، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "حزب الله يمتلك ما يكفي من الصواريخ التي تمكنه من إجبار ملايين المستوطنين الإسرائيليين على اللجوء إلى الملاجئ يومياً"، واصفة هذا الإنجاز بأنه "يُنهك الإرادة الإسرائيلية" ويؤدي إلى تقليص المطالب الإسرائيلية في أي مفاوضات مستقبلية.

وقد رفع "حزب الله" وإسرائيل التصعيد العسكري والسياسي، إلى حدوده القصوى، في الآونة الأخيرة، بإعلان الحزب استهداف تل أبيب مرتين، أولاهما قال إنها استهدفت مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس إلى الحدود الشمالية حيث اشترط نزعاً لسلاح "حزب الله" لقاء وقف الحرب، وقابله الحزب بالتأكيد أن إسرائيل "لن تأخذ بالسياسة ما عجزت عنه بالحرب"، على وقع مسيّرات كثيفة أطلقت باتجاه العمق الإسرائيلي، وعشرات الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومقتل 7 جنود إسرائيليين في منزل مفخخ بجنوب لبنان أمس

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   