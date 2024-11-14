مستوطنة المنارة وديشون ويسود هامعلاه في مرمى نيران "الحزب".. إليكم التفاصيل!

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:00 من صباح اليوم الخميس 14-11-2024، مستوطنة يسود هامعلاه، بصليةٍ صاروخيّة."
وأضافت المقاومة: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:00 من صباح اليوم الخميس 14-11-2024، ثكنة دوفيف، بصليةٍ صاروخيّة."
وفي بيان آخر، قالت: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:00 من صباح اليوم الخميس 14-11-2024، مستوطنة ديشون، بصليةٍ صاروخيّة."
وأكملت: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:00 من صباح اليوم الخميس 14-11-2024، تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصليةٍ صاروخيّة."